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رياضة

الكلاسيكو الناري المُرتقب.. ريال مدريد ينتظر برشلونة على أرض البيرنابيو

Lebanon 24
25-10-2024 | 04:14
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بدأ العد التنازلي للمواجهة المنتظرة التي يترقبها العالم، بين ريال مدريد وبرشلونة، والمقرر إقامتها غدا السبت، في إطار منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

الفريق الملكي صاحب الأرض والجمهور سيدخل المباراة في الوصافة برصيد 24 نقطة من 7 انتصارات و3 تعادلات، فيما يتربع البارسا على قمة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط من 9 انتصارات وهزيمة واحدة. 
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سيشهد الكلاسيكو، العديد من الصراعات المختلفة التي سترفع من أهمية وقيمة الحدث، يأتي على رأسها الظهور الأول للفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد خلال مواجهات الطرفين، بعد التعاقد معه في صيف 2024. 

هذا بالإضافة للكلاسيكو الرسمي الأول بالنسبة للمدرب الألماني هانز فليك مع برشلونة ضد ريال مدريد، بعدما تولى المهمة مطلع الموسم الجاري، ويقدم مستويات هائلة على كافة الأصعدة.

ويتطلع فليك لتأكيد تفوقه على الجميع، بالفوز على الريال بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا والليجا، فيما يسعى الميرنجي بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتحقيق انتصار جديد على البلوجرانا، لتأكيد سيطرة الموسم الماضي.

وما يزيد من اشتعال الكلاسيكو، الحالة المشتركة التي يعشيها الثنائي البرازيلي رافينيا نجم برشلونة، وفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، حيث تمكن كل منهما في تسجيل هاتريك خلال الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا، مما يرفع من الروح المعنوية بالنسبة لهما وللفريقين بصورة عامة. 

وترك السحر البرازيلي الذي قدمه الثنائي رافينيا وفينيسيوس، أثرا كبيرا قبل الكلاسيكو، خاصة بعد تدمير الألمان في دوري أبطال أوروبا ببراعة شديدة.

فينيسيوس سجل هاتريك في ليلة الانتصار على بوروسيا دورتموند (5-2)، وهو ما دمر أحلام دورتموند الذي كان يتطلع لرد اعتباره أمام الملكي بعد الخسارة أمامه في نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، بنتيجة (0-2).

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يسجل فيها "فيني" هاتريك مع ريال مدريد، والثانية خلال عام 2024.

أما البافاري فكان يتطلع لتأكيد تفوقه المستمر ونتائجه المثيرة أمام برشلونة، ولكن رافينيا انفجر وقاد البارسا للانتصار (4-1) بهاتريك مثير في ليلة أوروبية لا تنسى.

وأصبح رافينيا، رابع برازيلي يسجل ثلاثية لصالح برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بعد ريفالدو ورونالدينيو ونيمار. (كووورة)
 
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