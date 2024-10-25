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رياضة

في مواجهة الخلود.. رونالدو خارج حسابات بيولي

Lebanon 24
25-10-2024 | 06:30
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كشف الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي النصر السعودي عن استبعاد كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم من قائمة مباراة الخلود.
 
ويحل نادي النصر ضيفا على الخلود اليوم الجمعة على ملعب مدينة "الملك عبدالله " الرياضية ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.
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وقرر بيولي خروج كريستيانو رونالدو من قائمة مباراة النصر والخلود  كي يحصل النجم البرتغالي على فرصة راحة أكبر في ظل خوض "الدون" أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية.

ويعتمد بيولي على رونالدو بشكل أساسي سواء في الدوري السعودي أو بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. (روسيا اليوم) 
 
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