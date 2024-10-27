ليفربول ضد أرسنال اليوم.. وصلاح يسعى لتعزيز أرقامه

يستعد فريق ليفربول لمواجهة مضيفه أرسنال مساء اليوم الأحد على ملعب "الإمارات" في لندن، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



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ويدخل النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، مواجهة أرسنال ولديه رقما مميزا ضد الأندية الستة الكبار في الدوري الإنكليزي. ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة (17:30) بتوقيت غرينتش، على ملعب "الإمارات".ويدخل النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، مواجهة أرسنال ولديه رقما مميزا ضد الأندية الستة الكبار في الدوري الإنكليزي.

ووفقا لما ذكرته شبكة "بي بي سي"، فإن صلاح يتألق دائما أمام كبار إنجلترا في الدوري الإنجليزي، حيث ساهم النجم المصري في تسجيل 61 هدفا خلال 72 مباراة.



ويعد "الفرعون" المصري هو ثان أكثر لاعب في تاريخ "البريميرليغ" مساهمة في التهديف ضد الفرق الستة الأولى.



ويملك محمد صلاح سجلا مميزا ضد أرسنال، فقد شارك في 16 مباراة ضد الفريق اللندني، فاز في 8 مناسبات وخسر 4 وتعادل في مثلها أيضا، وسجل 10 أهداف وصنع هدفين أمام "الغنرز – المدفعجية".



وسجل النجم المصري أول أهدافه في شباك أرسنال، بقمص جاره اللدود تشيلسي، عندما جاء من مقاعد البدلاء ليسجل الهدف السادس والأخير "للبلوز" في آذار 2014.



أما باقي أهداف صلاح أمام أرسنال، كانت بقميص ليفربول، الذي يلعب بين صفوفه منذ أكثر من سبع أعوام، وكان الدولي المصري صاحب الهدف الوحيد "للريدز" في مرمى الفريق اللندني (1-1) على ملعب "أنفيلد" خلال الموسم الماضي (2023-2024)، ولكنه غاب عن الخسارة (1-3) في ملعب "الإمارات" بسبب الإصابة وقتها.



كما يعد أرسنال هو أحد أكثر الضحايا بين الفرق الخمسة التي سجل محمد صلاح أهدافا كثيرة، إلى جانب مانشستر يونايتد 15 هدفا، وتوتنهام هوتسبير 12 هدفا، ووست هام يونايتد 12 هدفا، ومانشستر سيتي 11 هدفا.

ويطمح النجم المصري إلى مواصلة كتابة التاريخ في الدوري الإنكليزي، بعدما وصل إلى المساهمة رقم 232 خلال مسيرته مع فريق ليفربول، مع تسجيل هدف وصناعة آخر أمام تشيلسي، حيث أصبح سادس أكثر لاعب مساهمة للأهداف مع فريق واحد في "البريمير ليغ"، بتسجيله 160 هدفا وصنع 70. (روسيا اليوم)