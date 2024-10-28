النيران الصديقة تلحق أول هزيمة بأتلتيكو في الدوري الإسباني

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خسر أتليتيكو مدريد 1-صفر أمام مضيفه ريال بيتيس يوم الأحد بعد أن سجل المدافع خوسيه ماريا خيمينيز هدفا بالخطأ في مرماه لينهي سجل الفريق الخالي من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.وواجه أتليتيكو أزمة مبكرة عندما حوّل خيمينيز عرضية عبد الصمد الزلزولي إلى شباك الحارس يان أوبلاك، ليمنح أصحاب الأرض التقدم بعد أربع دقائق من بداية المباراة.وضغط ريال بيتيس بقوة واقترب من مضاعفة تقدمه، خاصة عن طريق المهاجم فيتور روكي، الذي أهدر العديد من الفرص، وأُلغي له هدف بداعي التسلل في الشوط الثاني، بينما واجه الضيوف صعوبة لاستعادة مستواهم.