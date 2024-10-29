ريال مدريد يحدد سبب حرمان فينيسيوس من الكرة الذهبية

اتهم نادي ريال مدريد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بلعب دور كبير في عدم فوز مهاجم الفريق الملكي، الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، بالكرة الذهبية هذا



وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، أن ريال مدريد متأكد أن "اليويفا" يقف خلف حرمان لاعبه فينيسيوس من التتويج بالكرة الذهبية هذا العام.

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ويعتقد مسؤولو النادي الملكي أن تدخل "اليويفا" جاء "لأسباب لا علاقة لها بكرة القدم".

وقال مدير المركز الإعلامي لريال مدريد، خوان كاميلو: "إذا كانت معايير منح الجائزة لم تقم باختيار فينيسيوس كفائز، فإن المعايير ذاتها يجب أن تختار (الظهير الأيمن لريال مدريد) داني كارفاخال كفائز. بما أن الأمر لم يكن كذلك، من الواضع بأن الكرة الذهبية لم تحترم ريال مدريد وريال مدريد لن يكون متواجدا حيث لا يتم احترامه".



ويأتي ذلك بعد توتر علاقة ريال مدريد و"اليويفا" في السنوات الماضية، تحديدا بعدما تزعم النادي الملكي ورئيسه فلورنتينو بيريز مشروع "دوري السوبر الأوروبي"، وهي مسابقة تجمع كبار الأندية الأوروبية خارج مظلة الاتحاد القاري.



ودخل ريال مدريد في نزاع قضائي مع "اليويفا" بسبب مشروع دوري السوبر، الذي فشل في الظهور للنور حتى الآن بسبب الانسحابات المتتالية لكبار أندية القارة العجوز، باستثناء الريال وغريمه برشلونة.