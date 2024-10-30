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رياضة

صلاح يحتج على مدربه ويصفه بـ"المجنون"

Lebanon 24
30-10-2024 | 11:09
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كشفت تقارير صحفية هولندية، أن نجم ليفربول، محمد صلاح دخل في صدام مع مدربه الهولندي أرني سلوت خلال الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجاري، إذ وصفه بـ"المجنون" خلال معسكر للفريق.
 
وقد تسلم سلوت مسؤولية تدريب ليفربول مطلع هذا الموسم خلفا للألماني يورغن كلوب، ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، كما يتصدر "الريدز" مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة (تسع نقاط تحصل عليها من ثلاث مباريات).

ووفقا للصحفي الهولندي مارسيل فان دير كران من صحيفة "دي تلغراف"، فإن صلاح كان لديه احتجاج على أسلوب سلوت في البداية، واستغرق بعض الوقت للتكيف مع طريقة المدر ب الهولندي.

وأضاف التقرير أن صلاح وصف سلوت بأنه "مجنون" بسبب الحدة التي يطلبها من المهاجمين في ما يتعلق بحجم العمل على أرض الملعب. (روسيا اليوم)
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