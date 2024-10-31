الإنتر يعود إلى نغمة الإنتصارات

مستفيداً من النقص العددي في صفوف مضيفه إمبولي، تمكن الانتر من الفوز بنتيجة 3-0 الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وانتظر إنتر بداية الشوط الثاني ليفتتح التسجيل بفضل لاعب الفريق الضيف السابق دافيدي فراتيزي (50)، قبل أن يضيف الثاني بعد تمريرة من القائد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (67) الذي اختتم المهرجان التهديفي بعد خطأ فادح من قائد إمبولي الحارس الكولومبي ديفيس فاسكيس (79).وخاض إمبولي معظم المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الجورجي سابا غوغليتشيدزه في الدقيقة 31.واحتاج "نيراتسوري" إلى النقاط الثلاث بعد تعادل استعراضي على أرضه أمام يوفنتوس 4-4 في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث ويعيد فارق الأربع نقاط مع نابولي المتصدر والفائز على ميلان 2-0 في افتتاح منافسات هذه المرحلة الثلاثاء.واستفاد أتالانتا من سقوط يوفنتوس في فخ التعادل مع ضيفه بارما 2-2، وانتزع المركز الثالث من فريق "السيدة العجوز" بفوزه على ضيفه مونتسا 2-0.وسجل هدفي أتالانتا البديلان الصربي لازار سمردزيتش (70) ودافيدي زاباكوستا (88).ورفع أتالانتا الذي حقق فوزه الرابع تواليا رصيده إلى 19 نقطة متقدما بفارق نقطة عن يوفنتوس الرابع موقتا الذي تعادل للمباراة الثانية توالياً بانتظار نتائج بقية المباريات.سجل هدفي بارما قائده إنريكو ديل براتو (3) والسويسري سيمون سون (38)، وليوفنتوس كل من الأميركيين ويستون ماكيني (31) وتيموثي وياه (49).وتختتم المنافسات الخميس بمباريات جنوى مع فيورنتينا، وكومو مع لاتسيو، وروما مع تورينو. (بي إن سبورتس)