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رياضة
"مانشستر يونايتد" يسقط في فخ التعادل أمام "تشيلسي" في قمة مثيرة
Lebanon 24
04-11-2024
|
14:00
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واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع ضيفه تشيلسي، الأحد، في قمة مباريات المرحلة العاشرة للمسابقة.
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وجاء هدفا المباراة خلال الشوط الثاني في غضون 4 دقائق فقط، حيث بادر مانشستر يونايتد بالتسجيل عن طريق نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، وتعادل الإكوادوري مويسيس كايسيدو لتشيلسي في الدقيقة 74.
وحاول كلا الفريقين خطف النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة.
وشهدت المباراة، التي أقيمت بملعب (أولد ترافورد) الظهور الأول ببطولة الدوري للهولندي رود فان نيستلروي، الذي يتولى تدريب مانشستر يونايتد مؤقتا خلفا لمواطنه إريك تن هاغ، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.
ومن المقرر أن يبقى فان نيستلروي في منصبه، إلى أن يتسلم البرتغالي روبن أموريم تدريب مانشستر يونايتد رسميا، بعدما تم التعاقد معه رسميا أول أمس الجمعة، بعد إنهاء تعاقده مع فريقه الحالي سبورتنغ لشبونة البرتغالي بعد انتهاء روزنامة المباريات الدولية المقبلة.
وبقي مانشستر يونايتد، الذي حقق 3 انتصارات فقط مقابل 3 تعادلات و4 هزائم، في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، في حين رفع تشلسي رصيده إلى 18 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع. (سكاي نيوز)
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