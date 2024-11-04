Advertisement

رياضة

"مانشستر يونايتد" يسقط في فخ التعادل أمام "تشيلسي" في قمة مثيرة

Lebanon 24
04-11-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1273246-638663474288812513.png
Doc-P-1273246-638663474288812513.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع ضيفه تشيلسي، الأحد، في قمة مباريات المرحلة العاشرة للمسابقة.

Advertisement
وجاء هدفا المباراة خلال الشوط الثاني في غضون 4 دقائق فقط، حيث بادر مانشستر يونايتد بالتسجيل عن طريق نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، وتعادل الإكوادوري مويسيس كايسيدو لتشيلسي في الدقيقة 74.

وحاول كلا الفريقين خطف النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة.

وشهدت المباراة، التي أقيمت بملعب (أولد ترافورد) الظهور الأول ببطولة الدوري للهولندي رود فان نيستلروي، الذي يتولى تدريب مانشستر يونايتد مؤقتا خلفا لمواطنه إريك تن هاغ، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

ومن المقرر أن يبقى فان نيستلروي في منصبه، إلى أن يتسلم البرتغالي روبن أموريم تدريب مانشستر يونايتد رسميا، بعدما تم التعاقد معه رسميا أول أمس الجمعة، بعد إنهاء تعاقده مع فريقه الحالي سبورتنغ لشبونة البرتغالي بعد انتهاء روزنامة المباريات الدولية المقبلة.

وبقي مانشستر يونايتد، الذي حقق 3 انتصارات فقط مقابل 3 تعادلات و4 هزائم، في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، في حين رفع تشلسي رصيده إلى 18 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع. (سكاي نيوز) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:52 | 2024-11-04
08:40 | 2024-11-04
07:32 | 2024-11-04
03:10 | 2024-11-04
01:04 | 2024-11-04
23:00 | 2024-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24