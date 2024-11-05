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رياضة
النيابة المالية في فرنسا تداهم مقر رابطة الدوري ومنزل رئيسها.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
05-11-2024
|
08:43
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ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن النيابة المالية الوطنية داهمت مقر رابطة الدوري الفرنسي صباح اليوم الثلاثاء، بعد شكوى تقدمت بها جمعية مكافحة الفساد الفرنسية.
وأوضحت أن "النيابة تتساءل عن الشروط التي أبرم بها الاتفاق مع صندوق الاستثمار CVC لشراء 13% من أسهم الدوري الفرنسي مقابل 1.5 مليار يورو عام 2022".
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وبحسب الصحيفة فقد "تم إجراء تحقيقات كذلك في منزل فينسنت لابرون رئيس الرابطة، وفي المقر الرئيسي لمكاتب صندوق الاستثمار CVC، وهو أحد الأطراف الرئيسية التي يتم التحقيق معها".
وقد بدأ التحقيق في تموز الماضي بسبب اتهامات بالاختلاس من الأموال العامة، والفساد النشط والسلبى للموظف العام، والاستيلاء غير القانوني على المصالح، حيث تم إبرام صفقة بين CVC ورابطة الدوري الفرنسي، حيث سيحصل البنوك والمحامون الذين يقدمون المشورة للكيان الفرنسي على أموال مقابل هذا العمل.
ولفتت إلى أنه كان من المتوقع تخصيص مبلغ 37.5 مليون يورو، منها 12 مليون يورو لكل بنك، و5 ملايين يورو لشركة المحاماة، و8.5 مليون يورو لمسؤولي الدوري الفرنسي المكلفين بالصفقة (الرئيس لابرون حصل على الجزء الأكبر من هذا المبلغ).
وختمت "ليكيب": "رئيس رابطة الدوري الفرنسي، الذي اختار هؤلاء المصرفيين والمحامين، قام أيضًا بالتصويت في مجلس إدارته لصالح زيادة كبيرة في راتبه، وهو ما أشار إليه السيناتور في تقريره". (جول)
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