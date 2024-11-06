زوجة فالفيردي تشن هجوما على أنشيلوتي

فتحت مينا بونينو زوجة الأوروغواياني فيدي فالفيردي، لاعب خط وسط ريال مدريد، النار على كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، عقب الخسارة (1-3) من ميلان، مساء أمس الثلاثاء.



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وقرر أنشيلوتي استبدال فالفيردي بين الشوطين، وكانت وقتها النتيجة (2-1) لصالح ميلان، وأشرك كامافينجا بدلا منه.



ونشرت بونينو تغريدة حادة على منصة "إكس" قالت فيها: "لو قلت ما أفكر فيه سيزجون بي في السجن"، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.



وأضافت متسائلة: "متى سيفهمون مرة واحدة وإلى الأبد أنه ليس جناحا؟". وفشل الريال في تفادي الخسارة الثانية خلال 4 مراحل من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2024–2025، بعد أن خسر في الجولة الثانية أمام مضيفه فريق ليل الفرنسي بهدف نظيف.وقرر أنشيلوتي استبدال فالفيردي بين الشوطين، وكانت وقتها النتيجة (2-1) لصالح ميلان، وأشرك كامافينجا بدلا منه.ونشرت بونينو تغريدة حادة على منصة "إكس" قالت فيها: "لو قلت ما أفكر فيه سيزجون بي في السجن"، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.وأضافت متسائلة: "متى سيفهمون مرة واحدة وإلى الأبد أنه ليس جناحا؟".

ورد أنشيلوتي، خلال تصريحات صحفية، نقلها حساب خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وجاء فيها: "من الصعب إبداء رأي حول ما يكتبه الناس على وسائل التواصل الاجتماعي".



وتابع: "غيرت فالفيردي لأنه لم يكن في كامل لياقته، وكان يعاني من بعض المشاكل". (روسيا اليوم)