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رياضة

زوجة فالفيردي تشن هجوما على أنشيلوتي

Lebanon 24
06-11-2024 | 06:58
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فتحت مينا بونينو زوجة الأوروغواياني فيدي فالفيردي، لاعب خط وسط ريال مدريد، النار على كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، عقب الخسارة (1-3) من ميلان، مساء أمس الثلاثاء.
 
وفشل الريال في تفادي الخسارة الثانية خلال 4 مراحل من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2024–2025، بعد أن خسر في الجولة الثانية أمام مضيفه فريق ليل الفرنسي بهدف نظيف. 
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وقرر أنشيلوتي استبدال فالفيردي بين الشوطين، وكانت وقتها النتيجة (2-1) لصالح ميلان، وأشرك كامافينجا بدلا منه.

ونشرت بونينو تغريدة حادة على منصة "إكس" قالت فيها: "لو قلت ما أفكر فيه سيزجون بي في السجن"، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأضافت متسائلة: "متى سيفهمون مرة واحدة وإلى الأبد أنه ليس جناحا؟". 
 
ورد أنشيلوتي، خلال تصريحات صحفية، نقلها حساب خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وجاء فيها: "من الصعب إبداء رأي حول ما يكتبه الناس على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "غيرت فالفيردي لأنه لم يكن في كامل لياقته، وكان يعاني من بعض المشاكل". (روسيا اليوم) 
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