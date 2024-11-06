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رياضة

بعد اتهامه بالاغتصاب.. لاعب شهير يكسب قضته ضد "مانشستر سيتي"

Lebanon 24
06-11-2024 | 16:00
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ربح المدافع الفرنسي بنجامين ميندي قضيته ضد فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي، بشأن الحصول على رواتبه غير المدفوعة.
وحكمت محكمة العمل بأحقية ميندي في الحصول على معظم رواتبه غير المدفوعة من مانشستر سيتي، البالغة 11.5 مليون جنيه إسترليني، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
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واستمعت محكمة العمل في مانشستر إلى عرض ميندي لتفاصيل عقده الذي يظهر أنه، بالإضافة إلى راتبه، سيحصل على مكافأة قدرها 900 ألف جنيه إسترليني، إذا شارك في 60% من المباريات.

وسيتعين على ميندي والنادي الإنجليزي حساب المبلغ الذي سيتم تحديده في جلسة استماع مستقبلية إذا لم يتمكنا من الوصول إلى اتفاق بشأن التعويض.
 
وكان مانشستر سيتي قد جمد رواتب ميندي بعد اتهامه بالاغتصاب، لا سيما أن اللاعب الفرنسي كان يحصل على راتب شهري يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني في عام 2021.
 
وواجه ميندي محاكمتين بتهم متعددة بالاغتصاب ومحاولات الاغتصاب، لكنه حصل على البراءة خلال العام الماضي.



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