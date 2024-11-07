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رياضة

بفوز عريض.. برشلونة يُشعل دوري الأبطال ويسحق النجم الأحمر (فيديو)

Lebanon 24
07-11-2024 | 00:30
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حقق برشلونة انتصارا عريضا (5-2) خلال مواجهة النجم الأحمر الصربي، الأربعاء، ضمن منافسات مرحلة الدوري، بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف البارسا روبرت ليفاندوفسكي (هدفان)، وإينيغو مارتينيز، ورافينيا، وفيرمين لوبيز، في الدقائق (13، 43، 53، 55، 76) على الترتيب.
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بينما سجل للنجم الأحمر سيلاس وميلسون في الدقيقتين (27 و84).

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد النجم الأحمر من دون نقاط في المركز 35. (كووورة)

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