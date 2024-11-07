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رياضة
استبعاد كيليان مبابي من معسكر فرنسا
Lebanon 24
07-11-2024
|
10:09
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أعلن ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر في تشرين الثاني الجاري وتُواجه إسرائيل وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل، وقد غاب عنها مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي.
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المهاجم الفرنسي كان قد غاب عن المعسكر الماضي للإصابة، وقد كشفت صحيفة ليكيب مؤخرًا أنه أراد عدم الحضور لمعسكر أيلول لكن والداه أقنعاه بالأمر في اللحظات الأخيرة، ولذا من المتوقع أن يُثير غيابه عن المباراتين المقبلتين جدلًا واسعًا لولا أن ديشان منحه صك البراءة.
وتحدث المدرب عن استبعاده لمبابي، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن القائمة اليوم الخميس أن استبعاد مبابي من المعسكر كان قراره الشخصي، رافضًا نقاشه في الإعلام، ومضيفًا "لقد أجريت العديد من النقاشات مع مبابي، من ثم فكرت بالأمر واتخذت القرار".
وردًا على أسئلة الصحفيين حول كواليس القرار وإن كان صاحب الـ25 عامًا قد رفض اللعب، قال "هو قراري وأراه الأفضل في الوقت الحالي، أفهم أنكم لا تحبون ذلك ولكنني لا أريد النقاش حوله. يُمكنني فقط أن أخبركم أمرين، الأول أن مبابي أراد الانضمام للمعسكر، والثاني أن القرار لا يتعلق بالقضايا خارج الملعب. هو خيار اتخذته بشأن المباراتين المقبلتين فقط". (جول)
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