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رياضة
محمد صلاح يُحدد شروطه لتجديد عقده مع ليفربول.. فما هي؟
Lebanon 24
07-11-2024
|
23:00
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حدد الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، شرطين من أجل التوقيع على عقد جديد مع الفريق، خلال الفترة المقبلة من أجل البقاء لفترة أطول مع الفريق.
وذكرت شبكة "آنفيلد سنترال" الإنكليزية في تقرير لها، اليوم الخميس 7 تشرين الأول أن محمد صلاح يُفضل البقاء في ليفربول ولكن النادي لم يُقدم أيّ عروض من أجل تجديد عقده.
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وقالت الشبكة إن ما يحدث مع محمد صلاح الآن مشابه لما حدث قبل بضع سنوات عندما كان عقد صلاح على وشك نهايته، ولكن تم التوصل إلى اتفاق في وقت متأخر من عام 2022 لإبقائه في النادي.
ويقول المسؤولون في ليفربول، أنه يتعين على النادي بذل جهد كبير من أجل التوصل إلى اتفاق كما حدث قبل عامين، وإن المفاوضات قد تكون طويلة هذه المرة كما حدث في السابق.
وأوضح التقرير أن صلاح لن يطلب زيادة في راتبه الأسبوعي مع ليفربول، ولكن بطبيعة الحال لا يريد أيضًا تخفيض راتبه ولكن يُريد عقدًا بسنوات أكثر.
واعتاد ليفربول مؤخرًا على عدم منح اللاعبين الذين تخطوا حاجز الـ30 عامًا، عقودا طويلة الأمد، ومع ذلك يرغب النجم المصري في الحصول على عقد جديد مدته ثلاث سنوات بنفس راتبه الأسبوعي المُقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. (WINWIN)
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