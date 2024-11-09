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رياضة
الكشف عن فارق الأصوات بين رودري وفينيسيوس في سباق الكرة الذهبية
Lebanon 24
09-11-2024
|
07:29
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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية فارق الأصوات بين الإسباني رودري المتوج بالكرة الذهبية لموسم 2023-2024، والبرازيلي فينيسيوس الذي رأى ناديه أنه الأحق بالتتويج، بعد أيام من إعلان الجائزة.
وبلغ الفارق بين لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي ومهاجم ريال مدريد الإسباني 41 نقطة فقط، في السباق بينهما للتتويج بالجائزة المرموقة.
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ونال رودري 1170 نقطة مقابل 1129 لفينيسيوس، في الجائزة التي رافقها جدل واسع هذا العام بعد رفض الأخير وزملائه في الفريق الملكي، بالإضافة إلى المدربين والمسؤولين التنفيذيين، حضور الحفل في باريس في 28 تشرين الأول بعد الزعم بمعرفة النتيجة مسبقا، معتبرين ذلك بمثابة "انتكاسة للعدالة الرياضية".
وبحسب تقرير التصويت الذي نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية قبل إصدار النسخة المطبوعة من مجلة "فرانس فوتبول"، السبت، فإن كلا من الصحافيين الـ99 المشاركين في الاختيار أدرجوا أفضل 10 مرشحين لجائزة الكرة الذهبية، حيث يساوي كل تصويت للمركز الأول 15 نقطة، تليها 12، و10، و8، و7، و5، و4، و3، و2، ونقطة واحدة للمركز العاشر.
وبلغ مجموع التصويت 6633 نقطة، ما يظهر أن تفوق رودري بفارق 41 نقطة يعد ضئيلا جدا.
ومن بين اللاعبين الذين فازوا بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الموسم الماضي، حصل الإنجليزي جود بيلينغهام، والإسباني داني كارفاخال، والألماني توني كروس على العديد من الترشيحات كأفضل لاعب من قبل المصوتين.
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