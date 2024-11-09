بعد كلام بنزيما حول أحقية "فينيسيوس" بالكرة الذهبية.. هكذا رد رودري

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وتوج رودي صانع العاب فريق مانشستر سيتي، بالنسخة الـ68 لجائزة الكرة الذهبية يوم 28 تشرين الأوّل الماضي، متفوقا على البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد، الذي كان المرشح الأوفر حظا براي البعض.وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم أمس الجمعة، عن أرقام وتفاصيل من تصويت حفل جوائز الكرة الذهبية، إذ حصد النجم الإسباني الجائزة، بعد أن حصل على 1170 نقطة، مقابل 1129 نقطة للاعب البرازيلي فينيسيوس.ورد رودري في معرض حديثه لصحيفة "ليكيب" عن سؤال حول تصريحات بنزيما والتي قال فيها إنه يرى بأن فينيسيوس كان الأحق بالتتويج بالكرة الذهبية، قائلا: "هذا ليس أمرا مسيئا، إنه رأيه، وله الحق في أن يعتقد ذلك، لا يمكنني أن أتوقع إرضاء الجميع، كريم بنزيما كان فائزا مذهلا بالكرة الذهبية، وأنا في وضع جيد لأعرف ذلك، لأنه جعلنا نعاني في تلك السنة".وعن رسالة يوجهها إلى اللاعبين الذين ينشطون في مركز الوسط بعد فوزه بالجائزة، قال: "إنها ببساطة تثبت أن كرة القدم تتجاوز تسجيل الأهداف بكثير، يمكن أن تشجع الشباب على أن يكونوا أيضا لاعبين جماعيين دون التفكير في أنهم سيظلون في الظل، أو أنهم لن يحصلوا على التقدير الذي يتوقعونه، يمكن لشخص مثل داني كارفخال أن يفوز بالكرة الذهبية. يستحقها، خاصة لأنه قادر على التأثير في اللعبة كظهير، ما يعني نظريا أن لديه خيارات أقل من لاعب وسط مثلي". (روسيا اليوم)