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رياضة

بـ"كلمة واحدة".. مدرب ليفربول يعلق على أداء صلاح

Lebanon 24
11-11-2024 | 06:25
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وصف المدرب الهولندي لنادي ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم آرني سلوت مهاجمه الدولي المصري محمد صلاح بـ"الاستثنائي" تعليقا على إحصائياته اللافتة منذ استلام مهام تدريب الريدز خلفا للألماني يورغن كلوب.
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وقال سلوت في تصريح للموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت عقب المساهمة الفعالة للفرعون المصري في الفوز على أستون فيلا 2-0 السبت: "أعمل معه منذ 4 أو 5 أشهر، وأنتم (وسائل الإعلام) ترونه هنا منذ 6 أو 7 أعوام متتالية".

وأضاف: "كان استثنائيا بتسجيله لهذا العدد الكبير من الأهداف في السابق، وما يجعل الأمر أكثر إثارة للإعجاب هو أنه يفعل ذلك عاما بعد عام".

وخاض صلاح 1347 دقيقة في 17 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم وسجل 10 أهداف ومثلها تمريرات حاسمة بينها واحدة للأوروغوياني داروين نونييس وهدف في المباراة ضد أستون فيلا حيث ابتعد فريقه خمس نقاط في الصدارة.

وتابع سلوت: "ليس هناك الكثير من اللاعبين القادرين على القيام بذلك، وحقيقة أنه قادر على القيام بذلك تقول الكثير عن مؤهلاته". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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