Advertisement

رياضة

رغم إصابته.. نيمار يرقص ويغني في عيد ميلاد ابنته (فيديو)

Lebanon 24
11-11-2024 | 08:31
A-
A+
Doc-P-1276701-638669362560260668.jpg
Doc-P-1276701-638669362560260668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار نيمار داسيلفا نجم الهلال السعودي جدلا في السعودية، حيث ظهر يرقص في عيد ميلاد ابنته الصغيرة مافي، التي حرص على السفر إلى البرازيل مع صديقته برونا بيانكاردي للاحتفال مع عائلته وأصدقائه بعيد ميلادها.


وأقيم حفل عيد ميلاد "مافي" في مجمع سكني فاخر في منطقة مانغاراتيبا على ساحل ريو دي جانيرو، حيث يمتلك نيمار قصرا ضخما، وفقا لما ذكرته صحيفة "gazetadourubu".


وقالت الصحيفة:"إن نيمار قدم هدية لابنته عبارة عن عقد وسوار وأقراطا تحتوي على الحروف الأولى من اسمها".
 
 
وانتقد جمهور الهلال رقص نيمار لمعاناته من إصابة في قدمه أبعدته عن الفريق الفترة الحالية.
 
 
Advertisement



وخاض نيمار 7 مباريات فقط مع ناديه الهلال منذ انضمامه إليه صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي وسجل هدفا واحدا فقط وقدم 3 تمريرات حاسمة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2024-11-11
09:22 | 2024-11-11
06:25 | 2024-11-11
04:15 | 2024-11-11
02:30 | 2024-11-11
01:25 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24