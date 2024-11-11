رغم إصابته.. نيمار يرقص ويغني في عيد ميلاد ابنته (فيديو)

أثار نيمار داسيلفا نجم الهلال السعودي جدلا في السعودية، حيث ظهر يرقص في عيد ميلاد ابنته الصغيرة مافي، التي حرص على السفر إلى البرازيل مع صديقته برونا بيانكاردي للاحتفال مع عائلته وأصدقائه بعيد ميلادها.





وأقيم حفل عيد ميلاد "مافي" في مجمع سكني فاخر في منطقة مانغاراتيبا على ساحل ريو دي جانيرو، حيث يمتلك نيمار قصرا ضخما، وفقا لما ذكرته صحيفة "gazetadourubu".





وقالت الصحيفة:"إن نيمار قدم هدية لابنته عبارة عن عقد وسوار وأقراطا تحتوي على الحروف الأولى من اسمها".

وانتقد جمهور الهلال رقص نيمار لمعاناته من إصابة في قدمه أبعدته عن الفريق الفترة الحالية.