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رياضة

مبابي يعود مجددا إلى باريس.. اليكم السبب

Lebanon 24
12-11-2024 | 02:00
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فاجأ كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني الكثيرين بالعودة مجددا إلى العاصمة الفرنسية باريس.
ونشر مبابي صورتين عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام، الاثنين، وهو يقضي إجازة سريعة في باريس رفقة عدد من أصدقائه، أبرزهم النجم المغربي أشرف حكيمي، والإسباني أرناو تيناس حارس مرمى بي إس جي.
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وكتب كيليان: "البادل والأصدقاء. المزيج المثالي".

ونشر النجم الفرنسي صورتين له وهو يلعب مباراة بادل رفقة أصدقائه، وصورة أخرى وهو يلعب بلايستيشن رفقة أشرف حكيمي.
وتربط الثنائي صداقة كبيرة خلال الفترة التي تزاملا فيها بقميص نادي العاصمة الفرنسية.

وعاد مبابي البالغ 25 عاما لباريس بعد أشهر قليلة من رحيله عن النادي الفرنسي بانتهاء تعاقده في 30 حزيان الماضي.

وخرج مبابي من حسابات ديدييه ديشامب، المدير الفني للديوك، الذي أعلن قائمة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، لمواجهة إيطاليا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2024-25، والتي شهدت غياب مبابي.

وانضم كيليان لصفوف ريال مدريد بصفقة انتقال حر، ووقع عقدا مدته 5 سنوات، ينتهي في صيف 2029.
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