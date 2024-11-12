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رياضة

بشكل مفاجئ.. لاعب ريال مدريد يعتزل

Lebanon 24
12-11-2024 | 16:11
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أعلن مارك كوكالون، لاعب ريال مدريد الإسباني، اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ، بعد إصابة خطيرة لينهي رحلته مع الساحرة المستديرة سريعاً.

ونشر مارك كوكالون لاعب أكاديمية ريال مدريد، صاحب الـ19 عاماً، رسالة مطولة عبر حسابه الرسمي في موقع إنستغرام معلناً خلالها اعتزاله كرة القدم.
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وقال كوكالون عبر رسالته:" لم أعرف كيف أبدأ هذه الرسالة، ولكنني أشكر الجميع من أعماق قلبي على الدعم الكبير لي في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "وصلت إلى ريال مدريد في صيف 2016 وكنت طفلاً حالماً في غاية السعادة، ولكن حياتي تغيرت بالكامل يوم 6 تشرين الثاني 2022 عندما أصبت بجروح خطيرة في دوري أبطال للشباب".

وتابع:" أجبرتني تلك الإصابة على اتخاذ قرار صعب لأقول وداعا لكرة القدم.. كافحت طوال العامين الماضيين جسديًا وعقليًا بكل قوتي وحاولت كل ما في وسعي للاستمتاع بهذه الرياضة مرة أخرى، ولكن لم يكن من الممكن التعافي منها".

وختم اللاعب:" تشرفت حقًا بكوني جزءًا من أفضل ناد في العالم وعشت حلمًا رائعاً.. تعلمت ونضجت كشخص ولاعب. أحمل معي لبقية حياتي القيم التي غرست في داخلي". (ارم نيوز)
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