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رياضة

مهاجم مصري في طريقه الى ليفربول

Lebanon 24
13-11-2024 | 15:46
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ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأربعاء، أن مهاجم "آينتراخت فرانكفورت" المصري عمر مرموش في طريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر بوابة ليفربول.
وتحدثت الصحيفة عن قرب رحيل مرموش إلى الدوري الإنجليزي وتحديدا إلى ليفربول في الصيف المقبل.
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وأضافت أن المفاوضات بين ليفربول وفرانكفورت في طريقها إلى النجاح في ظل رغبة المهاجم الدولي المصري في الانتقال إلى صفوف الريدز.

ومن المتوقع أن تصل صفقة انتقال اللاعب إلى قرابة 60 مليون يورو بحسب رغبة نادي فرانكفورت.
ويصدر مرموش قائمة هدافي البوندسليغا هذا الموسم بالتساوي مع رأس الحربة الإنجليزي مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين ولكل منهما 11 هدفا.

كما يتصدر مرموش قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف هذا الموسم بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.
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