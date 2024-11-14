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رياضة
نكسة كبيرة.. إنكلترا تخسر خدمات 8 لاعبين
Lebanon 24
14-11-2024
|
01:00
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خسر مدرب إنكلترا المؤقت لي كارسلي خدمات 8 لاعبين كان قد استدعاهم لمواجهة اليونان وآيرلندا ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وانسحب تباعاً بداعي الإصابة كل من ثنائي أرسنال ديكلان رايس وبوكايو ساكا، وثنائي تشلسي ليفي كولويل وكول بالمر وثنائي مانشستر سيتي فيل فودن وجاك غريليش بالإضافة إلى مدافع ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد وحارس ساوثهمبتون أرون رامسدايل.
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وقرر كارسلي استدعاء خمسة لاعبين بدلا من هؤلاء وهم مورغان روجرز (آستون فيلا) وذلك للمرة الأولى بالإضافة إلى حارس مرمى بيرنلي من الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) جيمس ترافورد، والمدافع تينو ليفرامنتو (نيوكاسل) وجاراد برانثويت (إيفرتون) وجاريد بوين (وست هام).
وتلتقي إنكلترا مع اليونان الخميس في آثينا قبل أن تستقبل آيرلندا الأحد.
واستلم كارسلي منصبه خلفاً لغاريث ساوثغيت بعد نهائيات كأس أوروبا الصيف الماضي بصورة مؤقتة وسيسلم الأمانة إلى الألماني توماس توخل الذي عينه الاتحاد الإنكليزي مدرباً الشهر الماضي على أن يستلم منصبه رسمياً مطلع العام المقبل. (بي إن سبورتس)
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