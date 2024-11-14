Advertisement

رياضة

نكسة كبيرة.. إنكلترا تخسر خدمات 8 لاعبين

Lebanon 24
14-11-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1278053-638671597098398297.png
Doc-P-1278053-638671597098398297.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خسر مدرب إنكلترا المؤقت لي كارسلي خدمات 8 لاعبين كان قد استدعاهم لمواجهة اليونان وآيرلندا ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وانسحب تباعاً بداعي الإصابة كل من ثنائي أرسنال ديكلان رايس وبوكايو ساكا، وثنائي تشلسي ليفي كولويل وكول بالمر وثنائي مانشستر سيتي فيل فودن وجاك غريليش بالإضافة إلى مدافع ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد وحارس ساوثهمبتون أرون رامسدايل.
Advertisement

وقرر كارسلي استدعاء خمسة لاعبين بدلا من هؤلاء وهم مورغان روجرز (آستون فيلا) وذلك للمرة الأولى بالإضافة إلى حارس مرمى بيرنلي من الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) جيمس ترافورد، والمدافع تينو ليفرامنتو (نيوكاسل) وجاراد برانثويت (إيفرتون) وجاريد بوين (وست هام).

وتلتقي إنكلترا مع اليونان الخميس في آثينا قبل أن تستقبل آيرلندا الأحد.

واستلم كارسلي منصبه خلفاً لغاريث ساوثغيت بعد نهائيات كأس أوروبا الصيف الماضي بصورة مؤقتة وسيسلم الأمانة إلى الألماني توماس توخل الذي عينه الاتحاد الإنكليزي مدرباً الشهر الماضي على أن يستلم منصبه رسمياً مطلع العام المقبل. (بي إن سبورتس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2024-11-14
00:30 | 2024-11-14
00:00 | 2024-11-14
23:30 | 2024-11-13
23:00 | 2024-11-13
15:46 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24