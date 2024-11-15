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رياضة
هيرموسو: لا أغلق باب العودة لريال مدريد
Lebanon 24
15-11-2024
|
06:54
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فتح ماريو هيرموسو، مدافع روما الإيطالي، باب العودة لصفوف ناديه السابق ريال مدريد، الذي يتردد أنه يبحث عن مدافع، في ظل إصابة إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه.
وقال هيرموسو، خلال تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "قرأت بعض التقارير، وأخبرني أصدقائي بذلك.. لكن مثل هذه الأمور تحدث في عدة فترات انتقالية".
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وأضاف: "أن يتم ربط اسمي بريال مدريد دائمًا، شرف كبير.. كنت جزءًا من أكاديمية النادي، وأشعر بالامتنان لما قدموه لي خلال تطوري كلاعب".
وتابع: "عمري الآن 29 عامًا، وقضيت معظم مسيرتي في إسبانيا.. أحب الليجا، والعيش في بلدي يجعل الأمور أسهل.. ولا أغلق الباب أمام العودة إلى ريال مدريد".
وعن فترته الحالية مع روما، قال هيرموسو: "تغيير البلد، العادات، وعدم وجود العائلة حولي، كل هذا صعب للغاية.. ما زلت أعيش في فندق، بانتظار العثور على منزل لأتمكن من الاستقرار مع العائلة".
وأردف: "رغم تغيير المدرب، هناك أجواء رائعة في الفريق.. ما نفتقده هو الاستمرارية".
واستكمل: "لقد تأقلمت بسرعة، بفضل وجود اللاعبين الأرجنتينيين وأنجيلينو الإسباني.. مغادرة أتلتيكو مدريد لم تكن سهلة، لكن هذا حال كرة القدم.. ومع روما، سنجد قريبًا الاستمرارية في النتائج، وأعتقد أننا سننجح في قلب الوضع لصالحنا". (كووورة)
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