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رياضة

رونالدو يقود البرتغال إلى دور الثمانية في دوري الأمم الأوروبية

Lebanon 24
16-11-2024 | 01:00
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تأهلت البرتغال إلى دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزها 5-1 على بولندا بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو ضمن منافسات المجموعة الأولى أمس الجمعة.

وافتتح رافائيل لياو التسجيل قبل مرور ساعة على عمر المباراة بضربة رأس قبل أن يضاعف رونالدو تقدم البرتغال من علامة الجزاء في الدقيقة 72.
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وسجل صاحب الأرض ثلاثة أهداف في غضون ثماني دقائق عن طريق برونو فرنانديز وبيدرو نيتو وتسديدة بهلوانية من رونالدو قبل أن يحرز دومينيك مارتشوك هدف بولندا الوحيد في الدقيقة 88.

وتتصدر البرتغال المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق ست نقاط أمام كرواتيا التي خسرت 1-صفر أمام اسكتلندا التي تتذيل المجموعة متساوية بأربع نقاط مع بولندا صاحبة المركز الثالث.

وفي الجولة الختامية، تستضيف بولندا منتخب اسكتلندا يوم الإثنين المقبل عندما تحل البرتغال ضيفة على كرواتيا.

وكانت البرتغال قد ألحقت ببولندا أول خسارة على أرضها في عامين الشهر الماضي، لكنها واجهت صعوبات في التعامل مع منتخب بولندا في الشوط الأول.

وحصلت البرتغال على ركلة جزاء بسبب لمسة يد بعدها بفترة وجيزة سجلها رونالدو بخبرة قبل أن يسجل فرنانديز الهدف الثالث بتسديدة قوية من مسافة بعيدة.

وسجل نيتو الهدف الرابع في الدقيقة 83 قبل أن يحرز رونالدو هدفه 135 مع المنتخب بلمسة بهلوانية في الدقيقة 87.

وتمكنت بولندا من تقليص الفارق بفضل مارتشوك الذي نزل بديلا بين شوطي المباراة ليحرز هدفه الدولي الأول.(سكاي نيوز)

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