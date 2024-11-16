إسبانيا تهزم الدنمارك وتبلغ ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

Advertisement

حجز منتخب إسبانيا مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية بفوزه على مضيفه الدنماركي 2-1 في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من المستوى الأول.وسجل ثنائية المنتخب الإسباني ميكيل أويارزابال وأيوزي بيريز في الدقيقتين 15 و58.بينما أحرز غوستاف إيساكسون هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 84.وتصدرت إسبانيا بذلك ترتيب المجموعة الرابعة من المستوى الأول برصيد 13 نقطة، بفارق ست نقاط عن منتخب الدنمارك الثاني، وضمنت تأهلها إلى ربع النهائي قبل جولة واحدة من ختام مباريات مرحلة المجموعات.وتلعب الدنمارك ضد صربيا صاحبة المركز الثالث مع خمس نقاط، الاثنين المقبل، في الجولة السادسة الأخيرة، لحسم البطاقة الثانية عن المجموعة الرابعة المؤهلة إلى الدور ربع النهائي. (روسيا اليوم)