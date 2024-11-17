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رياضة

بينها 5 منتخبات عربية.. قائمة المتأهلين إلى كأس إفريقيا 2025

Lebanon 24
17-11-2024 | 14:00
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ضمن 19 منتخبا بينها خمسة منتخبات عربية المشاركة في بطولة كأس إفريقيا 2025، وذلك بعد لعب مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات.
وتقام تصفيات بطولة كأس إفريقيا المقررة في المغرب خلال الفترة بين 21 كانون الاول 2025 و18 كانون الثاني 2026، بمشاركة 48 منتخبا مقسمة على 12 مجموعة بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة للنهائيات.
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وكان منتخب المغرب أول المتأهلين بوصفه صاحب الضيافة في النسخة المقبلة.

ويخوض المغرب التصفيات الحالية في المجموعة الثانية لكن نتائجه لا تؤخذ بعين الاعتبار.

وحجزت أيضا أربعة منتخبات عربية أخرى مقاعدها في النهائيات وهي مصر والجزائر وتونس وجزر القمر.

وفي ما يلي قائمة المنتخبات الـ19 المتأهلة إلى أمم إفريقيا بعد لعب مباريات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات:

-  تونس وجزر القمر (المجموعة الأولى)

-  المغرب والغابون (المجموعة الثانية)

-  مصر (المجموعة الثالثة)

-  نيجيريا (المجموعة الرابعة)

-  الجزائر وغينيا الاستوائية (المجموعة الخامسة)

-  أنغولا (المجموعة السادسة)

-  زامبيا وكوت ديفوار (المجموعة السابعة)

- جمهورية الكونغو (المجموعة الثامنة)

-  مالي (المجموعة التاسعة)

- الكاميرون وزيمبابوي (المجموعة العاشرة)

- جنوب إفريقيا وأوغندا (المجموعة الـ11)

- السنغال وبوركينا فاسو (المجموعة الـ12).

وسيكتمل عقد المتأهلين (24 منتخبا) إلى كأس إفريقيا 2025، عند إجراء الجولة السادسة الأخيرة من التصفيات والتي ستقام مبارياتها اليوم الأحد وغدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.
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