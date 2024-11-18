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رياضة

رغم اعتذاره.. عقوبة كبيرة على لاعب توتنهام

Lebanon 24
18-11-2024 | 06:35
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أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، الإثنين، إيقاف رودريغو بنتانكور لاعب توتنهام هوتسبير 7 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني، بسبب تصريحاته المسيئة للكوريين الجنوبيين.

وأثار بنتانكور جدلا كبيرا عندما طلب منه أحد المحاورين في لقاء تلفزيوني الحصول على قميص سون، فأجابه بأنه "يجب أن يأخذ القميص من ابن عم سون هيونغ مين، لأن الكوريين جميعهم متشابهون".
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وبعد أن أثار المقطع، الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو الماضي، انتقادات، اعتذر بنتانكور بسرعة للاعب كوريا الجنوبية، فكتب على "إنستغرام": "سوني أخي. أعتذر لك عما حدث. لقد كانت مجرد مزحة سيئة للغاية".
 
وبعد ذلك قال هيونغ مين سون قائد توتنهام، إن زميله "ارتكب خطأ" عندما استخدم إهانة عنصرية ضده، لكن الثنائي الآن "تجاوزا هذا الأمر واتحدا" على حد تعبير الكوري الجنوبي.

وسيغيب بنتانكور بذلك عن مباريات توتنهام في الدوري ضد مانشستر سيتي وفولهام وبورنموث وتشلسي وساوثهامبتون وليفربول، بالإضافة إلى مباراة ربع نهائي كأس الرابطة ضد مانشستر يونايتد. (سكاي نيوز عربية)
 
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