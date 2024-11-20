تأجيل عودة برشلونة إلى "كامب نو".. لهذا السبب

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الأربعاء، تأجيل عودته إلى ملعب كامب نو حتى منتصف شباط المقبل على الأقل، حيث يخضع الاستاد الشهير لأعمال التحديث والتوسيع.



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وأصدر النادي بياناً قال فيه إن مباراتيه على أرضه في الدوري الإسباني ضد فالنسيا وألافيس، والمقررتين مبدئيا في 26 كانون الثاني و2 شباط تواليا، ستقام في ملعب مونتجويك الأولمبي الحالي.

وأشار برشلونة إلى قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تمنع الأندية من تغيير الملاعب خلال مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا و"الصعوبات اللوجستية والتكاليف الإضافية" إذا أبقى ملعبين مفتوحين في الوقت ذاته.



وبالتالي من الممكن أن يستضيف ملعب كامب نو المباراة التالية للنادي الكاتالوني على أرضه أمام رايو فايكانو في 16 شباط في الدوري الاسباني.



وقال برشلونة الشهر الماضي إنه يهدف إلى العودة إلى كامب نو بحلول نهاية عام 2024 بسعة أولية تبلغ 62 ألف متفرج على أن يكتمل الملعب صيف 2026 بسعة 105 آلاف متفرج، حيث سيتم الانتهاء من المشروع الذي أطلق عليه اسم "إسباي برشلونة" مع تركيب سقف الملعب.



وبدأ العمل في ملعب كامب نو في حزيران 2023، لكنه تباطأ بسبب تعقيدات التصاريح والشكاوى بشأن ظروف العمل. ونتيجة لذلك، طلب برشلونة تمديد عقده لاستخدام ملعب مونتجويك الأولمبي "حتى 31 آذار 2025، كإجراء احترازي".