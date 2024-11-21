بالأرقام.. المغرب يتصدر قائمة أغلى المنتخبات الأفريقية

Advertisement

ويعود الفضل في اعتلاء المنتخب المغربي للقمة التسويقية في كأس أمم أفريقيا المقبلة، إلى وجود أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان ضمن صفوف أسود الأطلس، حيث تبلغ قيمته الراهنة (60) مليون يورو، بوصفه ثاني أغلى لاعب أفريقي بعد النيجيري فيكتور أوسيمين.وحسب البيانات الصادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، يملك أسود الأطلس في جعبته (6) لاعبين آخرين تزيد قيمتهم التسويقية الراهنة عن (20) مليون يورو، لعل أبرزهم نصير مزراوي وإبراهيم دياز المحترفان في صفوف مانشستر يونايتد وريال مدريد على التوالي.ويأتي منتخب نيجيريا في المركز الثاني ضمن قائمة أغلى المنتخبات الأفريقية المشاركة في كأس أمم أفريقيا المقبلة، بقيمة تسويقية تبلغ (333) مليون يورو.أما المركز الثالث فيشهد وجود منتخب كوت ديفوار بقيمة بلغت (261) مليون يورو، فيما جاءت السنغال بالمركز الرابع بقيمة (231) مليون يورو، وحل المنتخب الجزائري في المركز الخامس بقيمة (180) مليون يورو، علمًا أن أغلى لاعب في صفوف محاربي الصحراء، هو ريان آيت نوري بقيمة تسويقية تصل إلى (35) مليون يورو.وفي المركز السادس، يظهر منتخب الكاميرون بقيمة تسويقية تصل إلى (179) مليون يورو، فيما حل منتخب مصر في المركز السابع بقيمة (130) مليون يورو، علمًا أن (73%) من إجمالي قيمة المنتخب المصري تعود إلى نجميه محمد صلاح (55) مليون يورو، وعمر مرموش (40) مليون يورو.وشهد المركز الثامن وجود منتخب مالي بقيمة (128) مليون يورو، ثم بوركينا فاسو بالمركز التاسع بقيمة (107) مليون يورو، أما الكونغو فاحتلت المركز العاشر بإجمالي قيمة تسويقية للاعبيها بلغ (91) مليون يورو. (winwin)