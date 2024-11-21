الهلال رفض عرضين أوروبيين وتمسك بنجمه

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أكدت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي الهلال حسمت موقفها النهائي من العروض الأوروبية، التي تلقاها لاعب "الزعيم".وقرر الهلال في وقت سابق إعارة مصعب الجوير إلى الشباب، لمدة موسم بعد موافقة البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال، على رحيل اللاعب.وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن مصعب الجوير المعار إلى الشباب، تلقى خلال الموسم الجاري، عرضين من أوروبا، أحدهما من فريق إيطالي.وأوضحت الصحيفة أن صناع القرار في الهلال رفضوا العرضين مباشرة، رغبة في الاحتفاظ بخدمات لاعب الوسط الشاب. (كووورة)