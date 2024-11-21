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رياضة

وسط أجواء باردة.. باريس سان جيرمان مستعد لملاقاة تولوز

Lebanon 24
21-11-2024 | 23:30
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أنهى باريس سان جيرمان تحضيراته لمواجهة ضيفه تولوز لحساب الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأجرى رجال المدرب لويس إنريكي حصة تدريبية أخيرة ميّزها الكثير من الحماس قبل ملاقاة تولوز السبت في الليغ 1، وسط أجواء باردة وتساقط  للثلوج، حيث كشف اللاعبون عن رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار العاشر لهم هذا الموسم وتعزيز موقعهم في الصدارة أمام منافس يتوسّط الترتيب العام. (بي إن سبورتس)
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