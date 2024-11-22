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رياضة

بعقد فلكي.. برشلونة يحصن نجمه لامين جمال

Lebanon 24
22-11-2024 | 08:30
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وجه نادي برشلونة الإسباني ضربة قاضية لمنافسيه الطامعين في الاستيلاء على موهبته الصاعدة لامين جمال، بتحصينه بعقد فلكي وتعاقد طويل الأمد.
 
وكشف برنامج "الشيرينغيتو" عن تجهيز برشلونة عقد جديد للاعبه يامال بشرط جزائي يبلغ مليار يورو لمنع رحيله إلى أي فريق آخر.
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وأشار إلى أن جمال سيوقع عقدا جديدا مع برشلونة بمجرد بلوغه 18 عاما في شهر تموز المقبل، وسيشهد العقد الجديد زيادة كبيرة في راتبه السنوي تتوافق مع مردوده داخل الفريق وتألقه اللافت.
 
وقررت إدارة برشلونة وضع شرط جزائي ربما يكون الأكبر في تاريخ كرة القدم بالحصول على مليار يورو حال كسر لامين جمال عقده. (روسيا اليوم) 
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