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رياضة

مدرب منتخب إسبانيا يشدّد على صعوبة مواجهة هولندا

Lebanon 24
22-11-2024 | 23:00
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شدّد مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، عقب قرعة دوري الأمم الأوروبية، على قوّة هولندا المنافسة لبلاده في ربع نهائي البطولة القارية.


واكد في الوقت نفسه سعي إسبانيا لأن تصبح أول منتخب يحافظ على لقبه في المسابقة.
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المصدر: بي إن سبورتس
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