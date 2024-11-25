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رياضة
القرار اتخذ.. نهاية الشراكة بين منتخب قطر ولوبيز
Lebanon 24
25-11-2024
|
23:00
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افادت العديد من التقارير الإعلامية انتهاء الشراكة بين منتخب قطر ومدربه الإسباني ماركيز لوبيز، على أن يتم الإعلان الرسمي في الأيام المقبلة.
وأوضحت تقارير صدرت في الساعات الفائتة أنّ الاتحاد القطري لكرة القدم اتخذ القرار بالانفصال عن لوبيز إلا أنّه لم يحسم قراره بشأن المدرب الجديد للمنتخب الأول.
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يذكر ان لوبيز حقق مع منتخب قطر لقب كأس آسيا قبل أقل من سنة لكنه عانى خلال مباريات الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وتلقى منتخب قطر خسارة مؤلمة أمام الإمارات في الجولة الفائتة بخمسة أهداف دون مقابل وهو ما تسبب بشكل مباشر في التفكير الجدي برحيل المدرب.
وجمع منتخب قطر سبع نقاط فقط من أصل 18 ممكنة الأمر الذي قلّل من حظوظه فيما يتعلق بالتأهل المباشر إلى كأس العالم 2026.
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