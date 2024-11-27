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رياضة

بايرن ميونخ يعمق جراح باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
27-11-2024 | 02:00
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زاد بايرن ميونخ من متاعب ضيفه باريس سان جيرمان الأوروبية، بالفوز عليه بهدف دون رد مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي هدف فوز البايرن بضربة رأس بعد متابعة لركلة ركنية في الدقيقة 38 من المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري.
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وأكمل الفريق الباريسي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد نجمه عثمان ديمبلي في الدقيقة 56 لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل عنيف ضد الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ.

وحقق بايرن فوزه الثاني على التوالي في دوري الأبطال بعد إسقاط بنفيكا البرتغالي في الجولة الماضية ليرفع الفريق الألماني رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ11 في الترتيب العام.

في المقابل، تجمد رصيد الفريق الباريسي عند أربع نقاط ليتراجع للمركز الـ26 ليكون خارج المراكز المؤهلة لدور الـ16، وذلك بعد خسارته الثانية على التوالي والثالثة في مشواره بدوري الأبطال، حيث سقط أمام أرسنال في الجولة الثانية بنتيجة 0-2 وأمام أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية بهدفين لهدف.
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