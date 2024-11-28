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رياضة

بعد هجومه على صلاح ووصفه بـ"الأناني".. أسطورة ليفربول في موقف محرج

Lebanon 24
28-11-2024 | 06:43
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تعرض المدافع الأسطوري لنادي ليفربول، جيمي كاراغر لموقف محرج للغاية، بسبب انتقاداته المستمرة لمحمد صلاح وتصريحاته الأخيرة حول تجديد عقده مع النادي الإنكليزي.
 
واتهم كاراغر صلاح بالأنانية، بعد تصريحه عقب الفوز على ساوثهامبتون 3-2  الأحد الماضي، بعدما قال الدولي المصري إن فرص رحيله عن الفريق تبدو أكبر من استمراره، لأن النادي لم يتقدم بعرض رسمي للتجديد له حتى الآن.
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وقال كاراغر عندما تم سؤاله مرة أخرى عن الأمر عبر شبكة "CBS Sports" خلال تحليل مباراة ريال مدريد وليفربول بدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، والتي انتهت بفوز "الريدز" 2-0:"أتفق مع وجهة النظر التي تقول إنه لا يجب أن نترك عقده ينتهي دون التجديد، ولكن جميعنا يعرف طبيعة التعامل مع أي لاعب يزيد عمره عن 30 سنة، الأمور يتم حسمها قبل 6 أو 8 أشهر قبل نهاية الموسم".

مضيفا: "لا يمكنك الذهاب من أجل التجديد للاعب في هذا العمر قبل 18 شهرا من نهاية عقده، بالنسبة لي، مشكلتي ليست توقيع صلاح على عقد جديد، الأمر يتعلق بالحديث علنا عن هذه القصة، لو أراد توضيح الأمور وإعلان مطالبه، عليه إذن إخبارنا بها، ربما سأقف بجانبه، ولكن في الوقت الحالي لا يمكننا الوقوف ضده أو ضد النادي أيضا".

واستطرد:"بالنسبة لرأيي الشخصي، ليفربول لديه لائحة، عندما تصل إلى 32 أو 33 سنة يتم التجديد لك لمدة عام، ولكن لو نظرنا إلى لاعبين من نوعية فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، ثنائي نادرا ما يتعرض للإصابات، التجديد لهما لمدة عامين سيكون الحل الأنسب". (روسيا اليوم) 
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