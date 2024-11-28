حسناء وتنتمي إلى عائلة عريقة في مجال الموضة.. تعرفوا إلى شريكة "أعظم مدرب في العالم"

سلطت وسائل إعلام الضوء على فريق الدعم الذي يقف خلف "أعظم مدرب في العالم" بيب غوارديولا، وبحسب التقارير فإن شريكته هي الداعم الأكبر.



والتقى بيب بشريكته كريستينا في كاتالونيا، عندما كانا مراهقين، إنها تنتمي إلى عائلة عريقة في مجال الموضة، وتملك متجرا في برشلونة.

وهناك التقت بالمدرب، كان غوارديولا، نجم برشلونة آنذاك، يقوم بجلسة تصوير لمصمم الأزياء الإسباني الراحل أنطونيو ميرو في المتجر، عندما ثبت نظره على زوجته المستقبلية. وأخيرا تزوجا في عام 2014 في قاعة بلدية على مشارف برشلونة، وفي وقت سابق من العام الجاري، كشف أن زوجته هي معلمته في مجال الموضة.وقال: زوجتي هي الأفضل في العالم في كثير من الأشياء، ولكن بشكل خاص في الموضة، لذلك تقول لي عادة لا ترتدي هذا أو ذاك، لذلك أسمع نصائحها.وكلما حقق مانشستر سيتي النجاح، غالبا ما نرى كريستينا في ملعب الاتحاد إلى جانب غوارديولا، وهي تبتسم بسعادة وتحمل الكؤوس التي فاز بها فريقه إلى جانب أطفالهم. (العربية)