ليلة استثنائية.. رونالدينيو يسجل هدفًا أسطوريًا في "كلاسيكو الأساطير" ويقود برشلونة للفوز على ريال مدريد

خيااااااااااااااااااااااااااااااااااالي



هدف تاريخي من رونالدينيو 🤩



اساطير برشلونة 2-0 اساطير ريال مدريد#كلاسيكو_الأساطير



pic.twitter.com/er464lEjd4 — IBRAHIM 💎 (@ibrahim66e) November 28, 2024 Advertisement

سجل النجم البرازيلي السابق رونالدينيو هدفًا رائعًا في شباك ريال مدريد خلال مباراة "كلاسيكو الأساطير" بين برشلونة وريال مدريد، بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس النادي الكتالوني.أقيمت المباراة على ملعب "خليفة الدولي" في العاصمة القطرية الدوحة، أمام حضور 31 ألف متفرج، الذين استمتعوا بعودة الذكريات الجميلة من أروع مباريات الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين.وشارك في اللقاء عدد من أساطير الفريقين، مثل رونالدينيو وريفالدو من برشلونة، وكلارينس سيدورف ولويس فيغو من ريال مدريد، إضافة إلى مجموعة أخرى من نجوم الماضي.ونجح فريق برشلونة للأساطير في تحقيق نتيجة الفوز على حساب ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء أمس الخميس.وتعادل فريق برشلونة مع ريال مدريد في الوقت الأصلي بنتيجة (2-2)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.وخطف الهدف الخارق الذي سجله الأسطورة البرازيلي رونالدينيو البالغ 44 عاما من ركلة حرة مباشرة، نفذها بمنتهى الإتقان لتسكن المقص الأيمن للحارس فرانشيسكو بيو.وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة 2-0، سجلهما خوان بابلو سورين ورونالدينيو.لكن ريال مدريد عادل النتيجة في الشوط الثاني بهدفين في ظرف خمس دقائق سجلهما لويس فيغو وإدوين كونجو ليتجه الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في الأخير لبرشلونة بنتيجة 4-2. (روسيا اليوم)