ريال مدريد يجهّز مفاجأة مدوية لجمهوره.. هذه هي!

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يسعى نادي ريال مدريد، أحد أبرز أندية كرة القدم في العالم، لكتابة فصل جديد في تاريخ التفاعل مع جماهيره، من خلال إطلاق تجربة تكنولوجية مبتكرة تُعرف باسم "سانتياغو برنابيو اللا نهائي".وتعتمد هذه التجربة الرائدة على تقنية الواقع المعزز باستخدام نظارات "Vision Pro" المتطورة من شركة "آبل".بفضل هذه التقنية الحديثة، سيتمكن مشجعو الملكي من تجربة لم يسبق لها مثيل، حيث سيتمكنون من متابعة المباريات من منازلهم كما لو كانوا يجلسون في مقاعد "سانتياغو برنابيو".وتتيح التجربة للمشجعين، الشعور وكأنهم يشاركون في الحدث مباشرة، بفضل جودة العرض العالية والتفاصيل الدقيقة التي تنقل كل لحظة من أجواء المباراة.ولن تتوقف التجربة عند حدود المشاهدة فقط، بل ستتيح تقنية الواقع المعزز للمشجعين، التفاعل مع نجوم الفريق بشكل افتراضي، وكأنهم يلتقون بهم وجهاً لوجه.ويمكن للمستخدمين عبر النظارات الخاصة، استعراض اللاعب المفضل لديهم، والتفاعل معه من خلال تجارب ثلاثية الأبعاد تبدو حقيقية للغاية.تجربة "سانتياغو برنابيو اللا نهائي" ستتضمن بيئات محاكية للاستاد الشهير، بما في ذلك مشاهدة اللاعبين في غرفة الملابس، التجول في ممرات الاستاد، وحتى متابعة مجريات المباراة من زوايا مختلفة وكأن المشجع يملك تحكمًا كاملاً في موقعه بالملعب.وبفضل هذه التكنولوجيا، سيستمتع المشجعون بمشاهد حصرية تشمل لقطات ثلاثية الأبعاد وتحليل دقيق للعب، بالإضافة إلى سماع أصوات الجماهير والهتافات التي تجعل المشاهد يشعر وكأنه حاضر جسديًا في الاستاد. (كووورة)