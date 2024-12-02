Advertisement

رياضة

ريال مدريد يجهّز مفاجأة مدوية لجمهوره.. هذه هي!

Lebanon 24
02-12-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1286791-638687364554809013.png
Doc-P-1286791-638687364554809013.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يسعى نادي ريال مدريد، أحد أبرز أندية كرة القدم في العالم، لكتابة فصل جديد في تاريخ التفاعل مع جماهيره، من خلال إطلاق تجربة تكنولوجية مبتكرة تُعرف باسم "سانتياغو برنابيو اللا نهائي".

وتعتمد هذه التجربة الرائدة على تقنية الواقع المعزز باستخدام نظارات "Vision Pro" المتطورة من شركة "آبل".
Advertisement

تكنولوجيا تضع الجماهير في قلب الحدث

بفضل هذه التقنية الحديثة، سيتمكن مشجعو الملكي من تجربة لم يسبق لها مثيل، حيث سيتمكنون من متابعة المباريات من منازلهم كما لو كانوا يجلسون في مقاعد "سانتياغو برنابيو".

وتتيح التجربة للمشجعين، الشعور وكأنهم يشاركون في الحدث مباشرة، بفضل جودة العرض العالية والتفاصيل الدقيقة التي تنقل كل لحظة من أجواء المباراة.

ولن تتوقف التجربة عند حدود المشاهدة فقط، بل ستتيح تقنية الواقع المعزز للمشجعين، التفاعل مع نجوم الفريق بشكل افتراضي، وكأنهم يلتقون بهم وجهاً لوجه.

ويمكن للمستخدمين عبر النظارات الخاصة، استعراض اللاعب المفضل لديهم، والتفاعل معه من خلال تجارب ثلاثية الأبعاد تبدو حقيقية للغاية. 

تجربة "سانتياغو برنابيو اللا نهائي" ستتضمن بيئات محاكية للاستاد الشهير، بما في ذلك مشاهدة اللاعبين في غرفة الملابس، التجول في ممرات الاستاد، وحتى متابعة مجريات المباراة من زوايا مختلفة وكأن المشجع يملك تحكمًا كاملاً في موقعه بالملعب.

وبفضل هذه التكنولوجيا، سيستمتع المشجعون بمشاهد حصرية تشمل لقطات ثلاثية الأبعاد وتحليل دقيق للعب، بالإضافة إلى سماع أصوات الجماهير والهتافات التي تجعل المشاهد يشعر وكأنه حاضر جسديًا في الاستاد. (كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2024-12-02
10:00 | 2024-12-02
08:00 | 2024-12-02
07:45 | 2024-12-02
06:00 | 2024-12-02
02:11 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24