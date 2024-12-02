جذب أنظار الأندية.. لاعب عربي على رادار برشلونة

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بات النجم المغربي الشاب إلياس بن الصغير، لاعب فريق موناكو الفرنسي، محط أنظار كبريات الأندية الأوروبية، بفضل الأداء المميز الذي يقدمه منذ بداية الموسم الحالي، مواصلاً تألقه اللافت الذي بدأه في الموسم الماضي.واستطاع إلياس بن الصغير أن يكون من بين أبرز نجوم موناكو هذا الموسم، حيث خطف الأنظار بأدائه الرائع في مباراتين حاسمتين. الأولى كانت أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، حيث قدم أداءً لافتًا، والثانية في مواجهة فريقه أمام لوهافر في الدوري الفرنسي، والتي توج فيها بجائزة أفضل لاعب في المباراة.وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن الأداء الاستثنائي لاعبا بن الصغير ، جذب أنظار كبرى الأندية الأوروبية، والتي أصبحت تتابع عن كثب مشواره في الدوري الفرنسي .