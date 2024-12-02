من أجل تمديد عقده مع "ليفربول".. هذا ما فعله محمد صلاح!

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يستعد النجم المصري محمد صلاح لتقديم تنازلات من أجل تمديد عقده مع ليفربول، وأنه سيقبل عقدا جديدا لمدة عام واحد، لكنه غاضب للغاية من تعامل النادي مع المفاوضات، وفقاً لموقع "ذا أتلتيك" .ولا يزال البالغ من العمر "32 عاما" ينتظر من ليفربول تقديم عرض رسمي، وسط اهتمام من أندية أوروبية كبرى بالتعاقد معه في صفقة انتقال حر نهاية الموسم.ولفتت "ذا أتلتيك" في تقرير نشر،على الموقع الإلكتروني، أن الدولي المصري لم يدخل في أي مناقشات مع أندية أخرى حتى الآن، لكن هذا سيتغير اعتبارا من 1 كانون الثاني المقبل، عندما يحق لصلاح الاتفاق مع أي ناد آخر.ودخل صلاح في محادثات مع باريس سان جيرمان، إلا أن أبطال الدوري الفرنسي نفوا الخبر، ووفقا للتقرير يعتقد النادي الباريسي أن صلاح يستخدم هذا الأسلوب للضغط على ليفربول للحصول على عقد جديد، بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.بينما أكدت مصادر لـ "ذا أتلتيك" أن محادثات ليفربول مع رامي عباس، وكيل صلاح، كانت إيجابية وما زالت مستمرة، لكن المصري محبط من وتيرة المحادثات وغير مقتنع بأن النادي سيلبي توقعاته.وزاد "ذا أتلتيك": أولوية الجناح هي تمديد عقده في "أنفيلد" وهو لا ينزعج من المغادرة، ويعتقد أنه من بين أفضل اللاعبين في العالم وأن شروط أي صفقة جديدة يجب أن تكون وفقا لمستويات أدائه هذا الموسم. (العربية)