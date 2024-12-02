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رياضة
مبابي يقاضي باريس سان جيرمان.. ما السبب؟
Lebanon 24
02-12-2024
|
16:00
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علمت وكالة "فرانس برس" أن قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي لجأ إلى اللجنة التأديبية في رابطة محترفي كرة القدم في بلاده من أجل البت في نزاعه المالي مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.
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وستعقد جلسة استماع في 11 كانون الأول الحالي بشأن رفض سان جيرمان دفع مبلغ الـ55 مليون يورو الذي يطالب به المهاجم الحالي لريال مدريد الإسباني كرواتب ومكافآت غير مدفوعة، للمصدر في الرابطة.
ورفض سان جيرمان الانصياع لأمر اللجنة القانونية في رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا والصادر في 11 ايلول بدفع المبلغ الذي يطالب به اللاعب، متذرعا بأن الأخير وافق في آب 2023 على التنازل عن هذا المبلغ.
ولجأ النادي الباريسي إلى الاتحاد الفرنسي للعبة من أجل إعادة النظر في قرار الرابطة، لكن رُفِضَ طلبه.
وأرسل سان جرمان طلبه الى اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي متأخرا بيوم واحد عن المهلة المعطاة إليه، في حين كان أمام النادي 10 أيام لتقديم طلبه بعد خسارته الاستئناف الذي تقدم به في منتصف تشرين الأول. (العربية)
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