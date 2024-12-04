Advertisement

رياضة

التشكيل المتوقع.. هجوم ناري لريال مدريد في موقعة بيلباو

Lebanon 24
04-12-2024 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1287745-638689049209902544.jpeg
Doc-P-1287745-638689049209902544.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يلتقي ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سان ماميس، ضمن منافسات الجولة 19 من الليجا.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة اليوم عودة البرازيلي أوريلين تشواميني، عقب تعافيه من الإصابة.
Advertisement

وواصلت لعنة الإصابات ضرب صفوف الميرنجي، الذي يغيب عنه 5 لاعبين من التشكيل الأساسي وهم: دافيد ألابا، وإيدير ميليتاو، وداني كارفاخال، وإدواردو كامافينجا، وفينيسيوس جونيور.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة اليوم، كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، أسينسيو، ميندي.

الوسط: فالفيردي، مودريتش، تشواميني.

الهجوم: مبابي، رودريجو، بيلينجهام.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة، بينما أتلتيك بيلباو في المركز الرابع بـ26 نقطة.
المصدر: kooora
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2024-12-04
23:29 | 2024-12-03
23:00 | 2024-12-03
16:37 | 2024-12-03
16:08 | 2024-12-03
13:36 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24