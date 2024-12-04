التشكيل المتوقع.. هجوم ناري لريال مدريد في موقعة بيلباو

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يلتقي ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سان ماميس، ضمن منافسات الجولة 19 من الليجا.وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة اليوم عودة البرازيلي أوريلين تشواميني، عقب تعافيه من الإصابة.وواصلت لعنة الإصابات ضرب صفوف الميرنجي، الذي يغيب عنه 5 لاعبين من التشكيل الأساسي وهم: دافيد ألابا، وإيدير ميليتاو، وداني كارفاخال، وإدواردو كامافينجا، وفينيسيوس جونيور.ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة اليوم، كالآتي:حراسة المرمى: كورتواالدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، أسينسيو، ميندي.الوسط: فالفيردي، مودريتش، تشواميني.الهجوم: مبابي، رودريجو، بيلينجهام.ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة، بينما أتلتيك بيلباو في المركز الرابع بـ26 نقطة.