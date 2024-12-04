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رياضة

خبر سار لعشّاق كرة القدم.. هذه المباريات ستشاهدونها مجانًا!

Lebanon 24
04-12-2024 | 23:30
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن بث جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، مجانًا في خطوة لتمكين جماهير المستديرة حول العالم لمتابعة النسخة الجديدة من البطولة، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية ويشارك بها 32 فريقًا.
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وكشف "فيفا" في بيان رسمي نشره، اليوم الأربعاء، أن بث المباريات سيكون حصريًا ومجانيًا على منصةFIFA+ ومنصة DAZN لبث الأحداث الرياضية، وهذا ما سيمكن الجماهير عبر العالم من متابعة المباريات مجانًا دون أي اشتراكات مدفوعة.

تقام قرعة مونديال الأندية 2025 يوم غد الخميس الموافق 5 كانون الأول 2024 في مدينة ميامي الأميركية، ومن المقرر أن تنطلق القرعة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علمًا أنه تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مستويات.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو عن هذه الخطوة: "يسعدني أن أعلن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بالشراكة مع DAZN وFIFA+، سيقدم أفضل ما في كرة القدم للأندية مجانًا في كل مكان بالعالم، مما يعني أن كل مشجع لكرة القدم في جميع أنحاء العالم يمكنه مشاهدة أفضل اللاعبين من أفضل 32 ناديًا يتنافسون في كأس العالم للأندية الجديدة".

وتابع يقول: "كأس العالم للأندية الجديدة هي بطولة شاملة قائمة على الجدارة وستكون قمة كرة القدم العالمية للأندية، وتجذب خيال اللاعبين والمشجعين في جميع أنحاء العالم. ومن خلال اتفاقية البث هذه، يمكن لمليارات مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم الآن مشاهدة بطولة كرة القدم الأكثر انتشارًا على الإطلاق ومجانًا. كرة القدم توحد العالم".
 
وينطلق مونديال الأندية 2025 عبر مباراة افتتاحية يوم الأحد 15 حزيران 2025، تقام على ملعب "هارد روك" في ميامي، بينما يحتضن ملعب "ميتلايف" في نيويورك المباراة النهائية يوم 13 تموز 2025، بينما تقام المباريات الـ63 على 12 ملعبًا على مدار 29 يومًا.

تصنيف الفرق المشاركة في مونديال الأندية 2025
 التصنيف الأول: ريال مدريد - مانشستر سيتي - بايرن ميونخ - فلامينغو - بالميراس - ريفر بليت - فلومينينسي.
التصنيف الثاني: تشيلسي - بوروسيا دورتموند - إنتر - يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - بنفيكا - سالزبورغ.
التصنيف الثالث: الأهلي - الهلال - أولسان - الوداد - مونتيري - كلوب ليون - بوكا جونيورز - بوتافوغو.
التصنيف الرابع: أوراوا ريد دياموندز - العين - الترجي - صن داونز - باتشوكا - سياتل ساوندرز - أوكلاند سيتي - إنتر ميامي. (winwin)
 
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