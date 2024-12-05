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رياضة

القميص الأبيض: سر هوية هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي

Lebanon 24
05-12-2024 | 01:00
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لطالما لفت هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، الأنظار بارتداء قميصه الأبيض في المباريات التي خاضها مع المنتخبات المختلفة، من محطة زامبيا وصولًا إلى الأخضر السعودي.

هذا القميص ليس مجرد خيارًا عشوائيًا، بل أصبح علامة مميزة للمدرب صاحب الـ56 عامًا، وشهد معه نجاحات تاريخية، مثل فوزه بكأس أمم أفريقيا مع زامبيا في 2012 وكوت ديفوار في 2015، علمًا بأنه الوحيد عبر التاريخ الذي توج باللقب مع منتخبين مختلفين.
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وكشف رينارد أن حبه للقميص الأبيض يعود لاعتبارات شخصية، ففي مقابلات إعلامية عدة، أوضح أنه يعتبر اللون الأبيض جزءًا من هويته المهنية، وبدأ في ارتدائه منذ أن نصحه شخص في زامبيا بأنه قد يجلب له الحظ. ومنذ ذلك الحين، أصبح القميص الأبيض ملازمًا للمدرب الفرنسي الشهير.

وقبل نحو عامين، أشار مساعد رينارد السابق في منتخب زامبيا، أونور جانزا، إلى أن الأمر ليس له علاقة بالخرافات أو السحر.

وقال جانزا في تصريحات إعلامية وقتها "لا أعتقد أن الأمر له علاقة بالسحر. إنه يحب اللون الأبيض، ويرى أن الحفاظ على هذا التقليد يعزز استقراره الذهني والثقة بالنفس خلال المباريات. كما أصبح القميص الأبيض جزءًا من هويته الإعلامية".

ويدرك رينارد أن الجميع يستغرب عادته هذه، بل أنه بدأ يمازح محبيه، فخلال ولايته الأولى مع المنتخب السعودي، نشر عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة له بعيدًا عن المستطيل الأخضر، وهو يرتدي قميصًا أسود اللون، وكتب معلقًا "لا يوجد قميص أبيض اليوم!". (كووورة)
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