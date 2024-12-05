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تعثّر ريال مدريد على أرض مستضيفه أتليتيك بيلباو مهدراً فرصة تقليص الفارق مع المتصدّر برشلونة.أطاح أتليتيك بيلباو في معقله "سان ماميس" بضيفه ريال مدريد بتغلّبه عليه (2-1) الأربعاء في مباراة مقدّمة من المرحلة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.وبادر أليكس بيرينغور بافتتاح النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة (53).وأدرك جود بيلينغهام التعادل للفريق الضيف في الدقيقة (78).ومنح غوركا غوروزيتا هدف الفوز للفريق الباسكي في الدقيقة (80).وشهدت الموقعة المثيرة إهدار النجم الفرنسي كيليان مبابي لركلة جزاء من جانب ريال مدريد في الدقيقة (68).وبذلك فشل الفريق الملكي في تقليص الفارق بينه وبين المتصدّر الحالي للدوري الإسباني برشلونة صاحب الـ37 نقطة.وتجمّد رصيد فريق العاصمة الإسبانية عند 33 نقطة في المركز الثاني في انتظار ما ستسفر عنه مباراته المؤجلة من المرحلة الثانية عشرة مع مضيفه فالنسيا بسبب الفيضانات.وهي الهزيمة الثانية لفريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الليغا خلال الموسم الجاري مقابل عشر انتصارات وثلاث تعادلات.أمّا أتليتيك بيلباو الذي حقّق فوزه الثامن مقابل خمس تعادلات وثلاث هزائم هذا الموسم فقد رفع رصيده إلى 29 نقطة في المرتبة الرابعة. (بي إن سبورتس)