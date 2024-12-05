Advertisement

رياضة

تعثر جديد لـ"ريال مدريد"

Lebanon 24
05-12-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1288142-638689717646588639.png
Doc-P-1288142-638689717646588639.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعثّر ريال مدريد على أرض مستضيفه أتليتيك بيلباو مهدراً فرصة تقليص الفارق مع المتصدّر برشلونة.
أطاح أتليتيك بيلباو في معقله "سان ماميس" بضيفه ريال مدريد بتغلّبه عليه (2-1) الأربعاء في مباراة مقدّمة من المرحلة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
Advertisement

وبادر أليكس بيرينغور بافتتاح النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة (53).

وأدرك جود بيلينغهام التعادل للفريق الضيف في الدقيقة (78).

ومنح غوركا غوروزيتا هدف الفوز للفريق الباسكي في الدقيقة (80).

وشهدت الموقعة المثيرة إهدار النجم الفرنسي كيليان مبابي لركلة جزاء من جانب ريال مدريد  في الدقيقة (68).

وبذلك فشل الفريق الملكي في تقليص الفارق بينه وبين المتصدّر الحالي للدوري الإسباني برشلونة صاحب الـ37 نقطة.

وتجمّد رصيد فريق العاصمة الإسبانية عند 33 نقطة في المركز الثاني في انتظار ما ستسفر عنه مباراته المؤجلة من المرحلة الثانية عشرة مع مضيفه فالنسيا بسبب الفيضانات.

وهي الهزيمة الثانية لفريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الليغا خلال الموسم الجاري مقابل عشر انتصارات وثلاث تعادلات.

أمّا أتليتيك بيلباو الذي حقّق فوزه الثامن مقابل خمس تعادلات وثلاث هزائم هذا الموسم فقد رفع رصيده إلى 29 نقطة في المرتبة الرابعة. (بي إن سبورتس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:30 | 2024-12-05
03:00 | 2024-12-05
02:30 | 2024-12-05
01:30 | 2024-12-05
01:00 | 2024-12-05
00:30 | 2024-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24