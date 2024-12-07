تعديل جدول مونديال الأندية.. وهذا موعد المباراة النهائية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم السبت، ان منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 تنطلق قبل يوم واحد من الموعد المحدد لها.



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ونشر الجدول بعد يوم من حفل القرعة، الذي شهد تواجد إيفانكا ترامب على المسرح بعد أن أرسل الرئيس المنتخب دونالد ترامب رسالة فيديو مسجلة مسبقا لتهنئة الفيفا ورئيسه جاني إنفانتينو. البطولة التي تستمر لمدة شهر يفتتحها إنتر ميامي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم 14 حزيران، بمواجهة الأهلي المصري، وفق جدول المباريات الـ63 للبطولة الذي نشره الفيفا السبت.ونشر الجدول بعد يوم من حفل القرعة، الذي شهد تواجد إيفانكا ترامب على المسرح بعد أن أرسل الرئيس المنتخب دونالد ترامب رسالة فيديو مسجلة مسبقا لتهنئة الفيفا ورئيسه جاني إنفانتينو.

وقدّم الفيفا المباراة الافتتاحية لتقام يوم السبت في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي على ملعب "هارد روك"، الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة.



وتم الإعلان أن ملعب "ميت لايف" سيستضيف المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 13 تموز.



ويبدأ ريال مدريد الإسباني حملته يوم 18 حزيران بمواجهة الهلال السعودي، بينما يلعب قبل هذه المباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع الوداد البيضاوي المغربي في فيلادلفيا.



وذكر الفيفا أن جدول المباريات يهدف لزيادة أوقات الراحة وتقليص فترات السفر بالنسبة للاعبين، وتم الأخذ في الاعتبار الطقس والحرارة أثناء وضع الجدول.



وتأهلت الفرق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزها بالبطولات القارية بداية من 2021 وحتى 2024، أو من خلال تواجدها في تصنيف مرتفع من خلال تحقيق نتائج ثابتة على مدار تلك النسخ الأربع.



