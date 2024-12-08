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رياضة

صلاح يثير الجدل بتصريحاته عن زميله

Lebanon 24
08-12-2024 | 14:21
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اعترف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بأنه يُفضل اللعب مع زميله الأوروغوياني داروين نونيز، على الرغم من أن "الكثير من الناس لا يحبونه".

وفي مقابلة عبر تطبيق "زوم" نشرت عبر منصة "يوتيوب" سُئل صلاح عن زميله المفضل في قائمة ليفربول الحالية وأجاب: كان فيرمينو سابقاً، والآن أشعر أنني أحب اللعب مع نونيز بشكل عام.
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وأضاف: أعلم أن الكثير من الناس لا يحبونه، لكن هناك بعض التفاصيل الكروية التي لا يراها الكثيرون.
وتناقلت وسائل الإعلام البريطانية تصريح صلاح عن زميله الأوروغوياني، في الوقت الذي تحيط الشكوك حول مستقبل النجم المصري مع ليفربول.

ونال نونيز انتقادات عديدة منذ انضمامه لصفوف ليفربول قادماً من بنفيكا البرتغالي، بسبب إهدار الفرص وعدم تسجيل العديد من الأهداف.

وساهم الثنائي لبعضهما بـ16 هدفًا خلال 96 مباراة، حيث صنع نونيز لزميله صلاح 11 هدفاً، بينما صنع النجم المصري للمهاجم الأوروغوياني خمسة أهداف.
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