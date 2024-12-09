بالتفاصيل.. إليكم نتائج قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027

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سُحبت الاثنين قرعة الدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 وأسفرت عن مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية المشاركة.وجاءت نتيجة القرعة التي جرت وقائعها في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور على النحو التالي.طاجيكستان - الفلبين - المالديف - تيمور الشرقيةلبنان - اليمن - بوتان - برونايالهند - هونغ كونغ الصين - سنغافورة - بنغلاديشتايلاند - تركمانستان - الصين تايبيه - سريلانكاسوريا - أفغانستان -ميانمار - باكستانفيتنام - ماليزيا - نيبال – لاوسويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النسخة التاسعة عشرة المقررة في السعودية للمرة الأولى.وستنضم المنتخبات المتأهلة إلى 18 منتخباً حجزت تأهلها من الدور الثاني. تقام مباريات الدور النهائي من التصفيات على مدار ست جولات بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، خلال الفترة ما بين 25 آذار 2025 و31 آذار 2026. (بي إن سبورتس)