بالتفاصيل.. إليكم نتائج قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027

سُحبت الاثنين قرعة الدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 وأسفرت عن مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية المشاركة.
وجاءت نتيجة القرعة التي جرت وقائعها في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور على النحو التالي.
المجموعة الأولى
طاجيكستان - الفلبين - المالديف - تيمور الشرقية
المجموعة الثانية
لبنان - اليمن - بوتان - بروناي
المجموعة الثالثة
الهند - هونغ كونغ الصين - سنغافورة - بنغلاديش
المجموعة الرابعة
تايلاند - تركمانستان - الصين تايبيه - سريلانكا
المجموعة الخامسة
سوريا - أفغانستان -ميانمار - باكستان
المجموعة السادسة
فيتنام - ماليزيا - نيبال – لاوس
ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النسخة التاسعة عشرة المقررة في السعودية للمرة الأولى.
وستنضم المنتخبات المتأهلة إلى 18 منتخباً حجزت تأهلها من الدور الثاني. تقام مباريات الدور النهائي من التصفيات على مدار ست جولات بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، خلال الفترة ما بين 25 آذار 2025 و31 آذار 2026. (بي إن سبورتس)