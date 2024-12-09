20
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
1
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لاعب كرة قدم يعتدي على مدربه بعد نزوله إلى أرض الملعب.. ما القصة؟
Lebanon 24
09-12-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقدم لاعب كرة قدم في الدوري المصري على ضرب مدربه، احتجاجا على استبداله في الدقيقة 70 من عمر المباراة، وذلك بعد نزوله إلى أرض الملعب بنحو 10 دقائق فقط.
وكان اللاعب أحمد شاهين، نجم نادي المنصورة الرياضي المصري، قد نزل إلى أرض الملعب في الدقيقة 60 من مباراة فريقه أمام نادي "المقاولون العرب"، إلا أن المدرب علاء نوح اضطر إلى إخراجه من الملعب مجددا في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
Advertisement
وتفاجأ أعضاء الجهاز الفني لنادي المنصورة باللاعب أحمد شاهين ينفجر غاضبًا، ويتجه إلى مدربه علاء نوح، الجالس على دكة البدلاء، ودفعه على مقعده بطريقة كادت أن تسقطه أرضا وتصيبه في رأسه.
وقال أحد أعضاء الجهاز الإداري لنادي المنصورة الرياضي، لـ"سكاي نيوز"، إن زملاءه في الجهاز الفني تدخلوا على الفور لاحتواء الموقف وإخراج اللاعب من منطقة البدلاء والملعب بالكامل، ليتجه إلى غرفة الملابس، يبنما تعامل المدرب علاء نوح مع الأمر بهدوء.
وأضاف أن الموقف أثار حفيظة من كانوا في الملعب، من الجمهور واللاعبين والفنيين والإداريين، ممن حضروا مواجهة الفريق أمام نادي المقاولين العرب، والتي انتهت بفوز الأخير بـ3 أهداف مقابل لا شيء للمنصورة.
رياضة
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حياة جديدة في روسيا... في هذا المكان سيعيش بشار الأسد مع عائلته
Lebanon 24
حياة جديدة في روسيا... في هذا المكان سيعيش بشار الأسد مع عائلته
08:35 | 2024-12-09
09/12/2024 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن زوجة ماهر الأسد شقيق "بشار".. شاهدوا الصورة!
Lebanon 24
مفاجأة عن زوجة ماهر الأسد شقيق "بشار".. شاهدوا الصورة!
12:50 | 2024-12-09
09/12/2024 12:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية تُصدر سلسلة قرارات تتعلّق بـ"لباس النساء" والخبز
Lebanon 24
القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية تُصدر سلسلة قرارات تتعلّق بـ"لباس النساء" والخبز
06:11 | 2024-12-09
09/12/2024 06:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أول بيان لـ"حزب الله" بعد "إسقاط الأسد".. إليكم نصّه
Lebanon 24
أول بيان لـ"حزب الله" بعد "إسقاط الأسد".. إليكم نصّه
16:37 | 2024-12-09
09/12/2024 04:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان عاجل من البنك المركزي السوريّ: هذه العملة المُتداولة
Lebanon 24
إعلان عاجل من البنك المركزي السوريّ: هذه العملة المُتداولة
06:49 | 2024-12-09
09/12/2024 06:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:01 | 2024-12-10
رابطة الحكام "تفصل" هذا الحكم.. ماذا فعل لمدرب ليفربول؟
14:02 | 2024-12-09
ميسي خارج تشكيلة الاعبين المحترفين لأول مرة منذ 2006!
10:19 | 2024-12-09
بعد واقعة الحذاء.. كوكوريلا يعتذر لجماهير تشيلسي
07:43 | 2024-12-09
قبل كأس العرب.. قرار رسمي سعودي
04:48 | 2024-12-09
بالتفاصيل.. إليكم نتائج قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027
03:45 | 2024-12-09
هل أصبح ميسي ابن الفيفا المدلل؟
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
10/12/2024 09:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
10/12/2024 09:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
10/12/2024 09:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24