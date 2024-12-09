لاعب كرة قدم يعتدي على مدربه بعد نزوله إلى أرض الملعب.. ما القصة؟

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اقدم لاعب كرة قدم في الدوري المصري على ضرب مدربه، احتجاجا على استبداله في الدقيقة 70 من عمر المباراة، وذلك بعد نزوله إلى أرض الملعب بنحو 10 دقائق فقط.وكان اللاعب أحمد شاهين، نجم نادي المنصورة الرياضي المصري، قد نزل إلى أرض الملعب في الدقيقة 60 من مباراة فريقه أمام نادي "المقاولون العرب"، إلا أن المدرب علاء نوح اضطر إلى إخراجه من الملعب مجددا في الدقيقة 70 من عمر المباراة.وتفاجأ أعضاء الجهاز الفني لنادي المنصورة باللاعب أحمد شاهين ينفجر غاضبًا، ويتجه إلى مدربه علاء نوح، الجالس على دكة البدلاء، ودفعه على مقعده بطريقة كادت أن تسقطه أرضا وتصيبه في رأسه.وقال أحد أعضاء الجهاز الإداري لنادي المنصورة الرياضي، لـ"سكاي نيوز"، إن زملاءه في الجهاز الفني تدخلوا على الفور لاحتواء الموقف وإخراج اللاعب من منطقة البدلاء والملعب بالكامل، ليتجه إلى غرفة الملابس، يبنما تعامل المدرب علاء نوح مع الأمر بهدوء.وأضاف أن الموقف أثار حفيظة من كانوا في الملعب، من الجمهور واللاعبين والفنيين والإداريين، ممن حضروا مواجهة الفريق أمام نادي المقاولين العرب، والتي انتهت بفوز الأخير بـ3 أهداف مقابل لا شيء للمنصورة.